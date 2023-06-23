Тираж нової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників.

"Укрпошта" 23 червня відкрила передзамовлення нової марки та лімітований мерч присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Telegram.

"Укрпошта" відкрила передпродаж нового випуску "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" із серії "Слава Силам оборони і безпеки України!". Передзамовити можна за посиланням bit.ly/vypusk-HUR. Кошти спрямують на техніку для Сил оборони України.

Кількість марок в аркуші — 5+1 купон. Тираж нової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників.

Також "Укрпошта" цього разу випустить ексклюзивний та лімітований мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова з 95% бавовни та "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки.

Передзамовлення вже доступне сьогодні в онлайн-магазині "Укрпошти" та на маркетплейсах eBay і Amazon. Офіційний запуск відбудеться 30 червня і відтоді марка буде доступна в відділеннях поштового оператора.

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2023 року було запущено в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". В цьому поштовому наборі є "Честь. Мужність. Закон" – Нацгвардія, "Служити та захищати" – Нацполіція та "Безпека кордону - могутність держави" - Держприкордонслужба. Також у цю серію мали увійти марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

1 червня "Укрпошта" випустила благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей. 40 гривень з кожного маркового аркуша пішли на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

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