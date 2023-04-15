Автор петиції стурбований, що діти пізнають світ статевих стосунків через відео в інтернеті.

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про запровадження уроків статевого виховання в школі. Раніше ця петиція набрала 25 тисяч голосів.

Автор звернення зазначає, що в умовах вільного доступу до будь-якої інформації в інтернеті діти безконтрольно можуть переглядати відеоролики, які дають спотворене уявлення про статеві стосунки, зокрема пропагують сексуальне та інше насильство. Не маючи навичок аналізу інформації, діти сприймають все за чисту монету, що призводить до небезпечних наслідків.

"Учні і учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди (на статевий акт – УНІАН)", – йдеться у петиції.

Відео дня

Автор звернення вважає, що уроки статевого виховання в школі значно знизять ризики насильства, дитячої та підліткової злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також збільшать вік першого статевого акту.

Президент схвально висловився про викладені в петиції ідеї.

"Я звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду мене та автора звернення", – йдеться у відповіді.

Петиції до президента - останні новини

На початку березня президент Зеленський відповів на петицію про "перейменування" Росії в Московію. Він попросив уряд опрацювати це питання разом з науковцями. Ця петиція спричинила справжню істерику в Москві.

У лютому Зеленський відреагував на петицію, що пропонувала повернути військовим надбавки в 30 тисяч гривень. Він зазначив, що питання грошових премій безпосередньо залежить від того, на якій відстані від лінії фронту несе службу конкретний військовослужбовець.

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