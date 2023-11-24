Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже розпочало збір даних для евакуації наших водіїв, оскільки час на погодження компромісів вже вичерпався.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціює евакуацію українських водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник очільника відомства Сергій Деркач.

За його словами, міністерство вже розпочало збір даних для евакуації наших водіїв, оскільки час на погодження компромісів вже вичерпався.

"Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Тому будемо вивозити всіх, хто висловить таке бажання", - написав Деркач.

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Він зазначив, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, були направлені десятки листів і проведено десятки зустрічей.

"Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - констатував заступник міністра.

Він також уточнив, що український уряд ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні.

"Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії. Офіційний лист з такою пропозицією направили. Очікуємо відповідь", - додав Деркач.

Ситуація на польському кордоні - останні новини

Напередодні у черзі на українсько-польскому кордоні помер ще один дальнобійник. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це на жаль вже другий летальний випадок з початку блокади кордону, коли водії помирають в машинах", - сказав Балін.

Раніше стало відомо, що польські протестувальники мають намір блокувати найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до лютого наступного року. Крім того вони планують розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні".

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