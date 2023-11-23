У померлого водія автомобіль на харківських номерах.

На стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" на кордоні з Польщею, де продовжується страйк польських перевізників, помер ще один український водій. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в ефірі "Суспільного".

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це на жаль вже другий летальний випадок з початку блокади кордону, коли водії помирають в машинах", - сказав Балін.

Він зазначив, що у цьому інциденті будуть розбиратися медики та правоохоронні органи.

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"Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, і те, що вони вимушені жити в кабінах, не маючи чіткої інформації, коли вони зможуть потрапити додому, в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації", - додав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

За його словами, у померлого водія автомобіль на харківських номерах. Його ім'я та прізвище Балін не назвав.

Ситуація на польському кордоні

На початку листопада група польських страйкарів оголосила про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і " Рава-Руська-Гребене". Протестувальники вимагають повернути українських транспортерів до системи дозволів на вантажні перевезення.

22 листопада стало відомо, що польські протестувальники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні до лютого наступного року. Крім того вони планують розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.

12 листопада повідомлялося, що біля заблокованого пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" у своїй фурі помер український дальнобійник.

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