Українська економіка через блокування кордонів польськими страйкарями зазнала збитків, які вже становлять понад 400 млн євро. Про це на брифінгу повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро збитків наша економіка отримала", - сказав Балін.
За його словами, збитки українських перевізників фіксуються з розрахунку втраченої дохідності, що становить 350 євро за простій, за добу.
Ситуація з блокуванням кордону - останні новини
21 листопада повідомлялося, що згідно з результатами опитування Європейською Бізнес Асоціацією 55 членських компаній, один день простою через страйк на польському кордоні вартує одній українській компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень.
22 листопада стало відомо, що польські протестувальники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" до лютого наступного року. Тоді ж лідер польських перевізників анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.