Згідно розрахунку втраченої дохідності, збитки українських перевізників становлять 350 євро за добу.

Українська економіка через блокування кордонів польськими страйкарями зазнала збитків, які вже становлять понад 400 млн євро. Про це на брифінгу повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро збитків наша економіка отримала", - сказав Балін.

За його словами, збитки українських перевізників фіксуються з розрахунку втраченої дохідності, що становить 350 євро за простій, за добу.

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Ситуація з блокуванням кордону - останні новини

21 листопада повідомлялося, що згідно з результатами опитування Європейською Бізнес Асоціацією 55 членських компаній, один день простою через страйк на польському кордоні вартує одній українській компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень.

22 листопада стало відомо, що польські протестувальники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" до лютого наступного року. Тоді ж лідер польських перевізників анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.

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