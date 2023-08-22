Передбачається, що держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу.

У Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники влади розповіли у своїх виступах на VI Міжнародному ветеранському форумі.

Так, голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що ближчим часом парламентом планується розглянути законопроект, який, серед іншого, передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби.

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"І буквально вчора було зареєстровано два великих законопроекти, які ми розглянемо на найближчому засіданні Верховної Ради… (Вони, – УНІАН) спрямовані на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження Єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниці України", - розповів спікер.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, зокрема, що для всіх захисників та захисниць буде створено можливість пріоритетного вступу до вищих начальних закладів та позаконкурсного вступу до закладів профтехосвіти.

"Держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу. Будемо розширювати грантову підтримку. У нас вже існує програма безповоротних грантів "ЄРобота". У цій програмі є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу", - розповів урядовець.

Він також зауважив, що по всій Україні має бути створено мережу сучасних реабілітаційних центрів, які надаватимуть військовослужбовцям комплексну допомогу. Йдеться, зокрема про фізичну реабілітацію та подолання посттравматичного стресового розладу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що за 9,5 років війни Росії проти України, в нашій країні вже близько мільйона УБД.

"Ми усі знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення, тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях і будуть зміни", - сказав він і додав, що наразі "швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг".

Українські військові - повернення в цивільне життя

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 22 серпня, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що восени у чотирьох областях стартує пілотний проект "Помічника ветерана", який має допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя.

Пріоритетом, хто може стати "помічником ветерана", наразі, у пілотному є ветерани та члени їхніх родин. Наразі ці люди проходять навчання.

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