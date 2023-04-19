Для посилення спроможності ВЛК у програмі медичних гарантій запроваджується новий пакет, який дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади.

Уряд дозволив створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при цивільних закладах охорони здоров’я.

Як повідомила Національна служба здоров'я України, Кабінет Міністрів 18 квітня 2023 року ухвалив відповідну постанову №343.

Для посилення спроможності ВЛК у програмі медичних гарантій запроваджується новий пакет, який дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади.

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Передбачено, що НСЗУ укладатиме договори з цими закладами та забезпечуватиме оплату наданих послуг - 883 грн за один комплексний медичний огляд. В межах пакету надаватимуть такі послуги:

проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

оцінка придатності особи до військової служби, призначення у разі потреби необхідних консультувань та обстежень для встановлення, уточнення або спростування діагнозу;

направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для додаткових консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги у разі потреби;

оформлення проектів довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров'я особи.

Зазначається, що оголошення на новий пакет НСЗУ відкриє після погодження специфікацій МОЗ України.

ВЛК в Україні - новини

Військово-лікарські комісії вирішують питання ступені придатності до військової служби, надання відпустки військовим у зв’язку з хворобою, звільнення їх зі служби за станом здоров’я після отримання поранень. Але ВЛК зараз надзвичайно перевантажена через триваючу мобілізацію та наслідки активних бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, медиків ВЛК в Україні не в усіх регіонах вистачає, тож бійцям, щоб отримати компенсацію, подовжити лікування, піти в запас, треба вистояти кількатижневу чергу. Але не всі військові, особливо з важкими пораненнями, контузіями та на протезах можуть висидіти чергу до лікарів ВЛК.

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Тож Кабмін працює над автоматизацією та діджиталізацією всіх процесів у рамках проходження бійцями військово-лікарських комісій. Шмигаль також доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Тим часом, 3 квітня профільний медичний комітет Верховної Ради підтримав законопроект №9154 щодо роботи військово-лікарських комісій і рекомендовав парламенту схвалити його як закон. У парламенті підтримали заходи для ліквідації черг до ВЛК, в яких призовники та військові стоять з п’ятьої ранку багато годин поспіль.

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