Раніше ЗМІ повідомляли, що Дмитрука бачили в Лондоні.

ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі нардепа Артема Дмитрука, заявила в ефірі телемарафону радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"Але у слідства не було законних підстав для того, щоб убезпечити, затримати й цей план по втечі довести до провалу. Ми акцентували увагу на тому, що саме за матеріалами ДБР – Офісом і Генпрокурором була оголошена підозру. Вже після того, як він залишив територію України. Якби була підозра (до втечі, – УНІАН) – були б законні підстави", – сказала Сапьян.

Вона додала, що наразі ДБР робить усе для того, щоб становити, як саме йому вдалося перетнути кордон нелегально, поза межами пункту пропуску на територію так званого Придністров'я.

Відео дня

"Також робиться все для того, щоб встановити місце його перебування на сьогоднішній день. Зокрема, наприкінці минулого тижня ми повідомляли, що його оголошували в міжнародний розшук. Для того, щоб він потрапив у базу Інтерпола, треба ще декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна та ДБР може розраховувати, що наші колеги, правоохоронці з інших держав будуть активно співпрацювати і матимуть законні підстави, щоб затримати нардепа на території іншої країни", – додала Сапьян.

Крім того, радниця відреагувала на відео, яке напередодні з'явилося у ЗМІ, на якому нардеп Артем Дмитрук перебуває у Лондоні.

"Відео було опридюднено у ЗМІ, нібито депутат був зафіксований у такому то місці у Великій Британії. Звичайно, що слідство відразу звернулося до своїх колег з Великої Британії для того, щоб ті могли дійсно підтвердити, що цей депутат перебуває там. Звичайно, у них з'являться законні підстави для того, щоб його затримати", – пояснила Сапьян.

Втеча Артема Дмитрука: що відомо

23 серпня народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що встановлені обставини та особи трьох людей, які незаконно переправили нардепа через держкордон України.

Пізніше в ДПСУ розповіли, що народний депутат Артем Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску. Повідомлялося, що нардеп перетнув кордон по зеленій ділянці.

Згодом "hromadske" оприлюднило відео, на якому видно, як чоловік, який схожий на політика, перебуває в одному з торгових центрів у Лондоні. Датується це відео 1 вересня 2024 року.

Напередодні Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення через державний кордон народного обранця, підозрюваного у нападах на громадян, в тому числі правоохоронця. В СІЗО відправили чоловіка, який відстежував прикордонні патрулі.

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