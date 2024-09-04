Підозрюваний місцевий житель може вийти на свободу під заставу у сумі 5 млн гривень.

Нардеп Артем Дмитрук втік за кордон, і його справа знаходиться у центрі уваги. Київський районний суд Одеси відправив під варту одного з учасників незаконного переправлення через державний кордон народного обранця, підозрюваного у нападах на громадян, в тому числі правоохоронця. В СІЗО відправили чоловіка, який відстежував прикордонні патрулі.

Як повідомили у ДБР, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з фігурантів. Підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн. "23 серпня 2024 року нардеп, який підозрюється у нападах на громадян незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску "Павлівка". За даними слідства, йому допомогли троє спільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)", - нагадали у ДБР.

Йдеться, що двоє фігурантів, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано. Він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

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Як уточнили УНІАН у Територіальному управлінні ДБР, розташованому у Миколаєві, під варту відправлено саме чоловіка, який контролював та інформував спільників про наявність патрулів. За даними співбесідника УНІАН, - це 49-річний громадянин України, житель одного з прикордонних населених пунктів Одеської області.

Як повідомили УНІАН в Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, на думку сторони обвинувачення, застава є недостатньою для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Тому прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави з 5 млн до 10 млн гривень.

Також уточнюється, що затриманий виконував роль провідника. Організатор незаконного переправлення депутата через кордон та особа, яка доставила його до кордону, наразі переховуються.

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Нагадаємо, ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Згодом стало відомо, що його оголосили в міжнародний розшук. Нардеп брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Зокрема, в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановили деталі пересування Дмитрука. Його переправили до невизнаного Придністров’я троє осіб, організатор схемі має широке коло зв’язків серед правоохоронців та у кримінальному середовищі. Встановлено, що депутат 23 серпня перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пункту пропуску "Павлівка".

Він виїхав з Києва близько 13:00 у напрямку Одеси, а потім на Одещині пересів в інше авто, в якому перебував інший фігурант та організатор схеми. Близько 21:00 вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки залишив Україну.

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