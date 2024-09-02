Фігурант двічі змінював авто, а потім пішки перетнув кордон.

Встановлено деталі втечі за кордон депутата Верховної Ради Артема Дмитрука. Його переправили до невизнаного Придністров’я троє осіб, організатор схеми має широке коло зв’язків серед правоохоронців та у кримінальному середовищі.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), наразі встановлені обставини та троє осіб, які незаконно переправили нардепа через держкордон України.

"Встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон України у напрямку Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонслужби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПСУ", - розповіли у ДБР.

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Депутат виїхав з Києва близько 13:00 у напрямку Одеси, але за кермом авто перебувала інша особа. Нардеп вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько 17:00 він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми. Близько 21:00 вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки залишив Україну.

"Наразі встановлені всі особи, які організовували втечу, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України", - наголошують у ДБР.

За даними детективів бюро, організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

"Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови", - констатують правоохоронці.

Бюро повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу. Двом заочно, одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Справа нардепа Дмитрука

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Згодом стало відомо, що його оголосили в міжнародний розшук. Нардеп брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо. Зокрема, в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою.

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