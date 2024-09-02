Вони зауважили, що через пункт пропуску той не проходив.

Народний депутат Артем Дмитрук перетнув кордон не через пункт пропуску. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, з того, що повідомило слідство, зокрема, Державне бюро розслідувань та прокуратура, він проходив не через пункт пропуску на кордоні. "Дана особа перетнула кордон по зеленій ділянці кордону і через пункти пропуску за межі України не йшла", – зазначив речник ДПСУ.

Він нагадав, що з початком дії воєнного стану всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, РФ, а також на Придністровському сегменті кордону з Молодовою рішенням уряду зачинені і там пропускні операції не здійснюються.

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Справа Дмитрука

23 серпня народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що встановлені обставини та особи трьох людей, які незаконно переправили нардепа через держкордон України.Нардеп незаконно перетнув кордон України у напрямку Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонслужби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПСУ.

Суд заочно обрав запобіжний захід Дмитруку у вигляді тримання під вартою.

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