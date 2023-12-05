На кордоні з Словаччиною сьогодні черга залишається.

Хоч блокування кордону з Україною на території Словаччини призупинено, але черга на сьогодні ще є. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вчора блокування кордону з Україною на території Словаччини було призупинено.

"Інформацію про це від словацьких колег отримали близько 22 години вечора. Не можна виключати, що Спілка перевізників Словаччини поновить блокування через певний час, але є сподівання, що цього не станеться", - наголосив Демченко.

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За його словами, станом на ранок сьогодні в напрямку України на території Словаччини на пункті пропуску "Вишнє-Нємецке" в сторону пункту "Ужгород" перебувало більше 600 вантажних транспортних засобів. При цьому додав, що до 6 листопада, тобто до початку блокування пунктів пропуску на території Польщі, на цьому напрямку черг з вантажівок в бік України не було.

Демченко повідомив, що найбільш складна ситуація на кордоні з Польщею, бо там продовжується блокування руху вантажних транспортних засобів. На чотирьох пунктах пропуску станом на ранок сьогодні на території Польщі в напрямку України в чергах перебуває близько 3100 вантажівок. Найбільше їх навпроти пункту пропуску Шегині – близько 1100 вантажних транспортних засобів. За його словами, рух є, але не такої інтенсивності, яка була до 6 листопада, тобто до блокування.

Він зазначив, що якщо раніше на пункті пропусту Ягодин в обидва боки перетинало 1200-1300 вантажівок, то за минулу добу така кількість коливалася на рівні 140. Демченко повідомив, що більш –менш інтенсивний рух фіксується на пункті пропуску Краківець.

Блокування українського кордону - деталі

Польські перевізники 6 листопада розпочали страйк на прикордонних переходах з Україною, висунувши низку вимог, серед яких скасування "транспортного безвізу". Це призвело до величезних черг на кордоні, а також негативно вплинули на доставку допомоги в Україну. Польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною на чотирьох напрямках: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика".

З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині, які почали блокувати рух вантажівок в напрямку українського прикордонного пункту пропуску "Ужгород". Перелік вимог у них практично той самий, що й у поляків – словаки теж невдоволені конкуренцією з боку України.

4 грудня після засідання Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури та транспорту єврокомісарка з транспорту Адіна Велян заявила, що Європейська комісія виступає за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, попри вимоги польських перевізників.

Велян підкреслила, що обговорювати проблеми, пов'язані з цією угодою, треба лише після вирішення критичної ситуації на кордоні. Також вона розкритикувала польський уряд за бездіяльність, водночас зазнавши, що країна перебуває в процесі формування нової більшості після виборів.

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