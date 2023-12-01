Блокування проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

У Словаччині почали блокувати рух вантажівок в напрямку українського прикордонного пункту пропуску "Ужгород".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram. "За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород". Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Водночас, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.

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"Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів", - сказано у повідомленні.

Крім того, як розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", наразі на території Словаччини в бік України в черзі перебуває близько 900 вантажівок.

Ситуація на кордоні

21 листопада пів дня було заблоковано кордон зі сторони Словаччини, але тоді Спілка перевізників Словаччини заявляла, що це не їхня акція.

З початку листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, Йдеться про чотири напрямки: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика".

Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег.

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