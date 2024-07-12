Зазначається, що неухильне дотримання норм міжнародного гуманітарного права є одним із пріоритетів для керівництва ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, головнокомандувач ЗСУ прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців.

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"Керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності. Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти у відповідності з міжнародними стандартами", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на території Польщі створять "український легіон" для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що "український легіон" буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами. "Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із Збройними силами України", - сказав глава держави.

10 липня видання RMF FM з посиланням на джерела в українських дипломатичних місіях писало, що сотні українців, які проживають у Польщі, вже висловили бажання вступити до українського легіону для військової підготовки.

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