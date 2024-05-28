Наразі ЄС навчає українських військових за межами України і вже підготовлено понад 50 тисяч українських солдат.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що в Євросоюзі наразі немає одностайного консенсусу стосовно проведення підготовки українських військових безпосередньо на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Високий представник ЄС відзначив, що Збройні сили України потребують більше військової підготовки, бо збираються мобілізувати більше солдатів.

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"Наша тренувальна місія була дуже успішною. Місією було підготовлено понад 50 тисяч українських солдат. І ми сподіваємося, що до кінця літа ми підготуємо 60 тисяч", - повідомив Боррель.

При цьому, він сказав, що Євросоюзу треба адаптувати європейський потенціал і пропозиції з професійної підготовки військових до потреб України.

"Ми незабаром визначимо нові цілі. Зростає консенсус стосовно підвищення рівня амбіцій наших навчальних можливостей. Але я не хочу відстоювати жодної цифри, поки ми не переконаємося, що нам вдасться це виконати", - сказав Боррель.

Водночас, за його словами, наразі немає чіткої європейської позиції щодо проведення частини підготовки українських солдат на території України. Але це питання обговорювалося.

"На даний час немає консенсусу", - сказав Боррель.

Підготовка бійців ЗСУ - останні новини

20 травня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що США не мають планів повертати військових інструкторів до України для тренувальних місій. Відповідне рішення про повернення інструкторів може бути схваленим після завершення війни.

17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги. В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

В ЄС в рамках цієї місії спочатку планували провести навчання не менш як 15 тис. українських військовослужбовців, але ця кількість постійно збільшувалася.

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