Зрадник працював у СБУ Запорізької області.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

Як йдеться у повідомленні СБУ, після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

"Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", – прокоментував ситуацію очільник Служби безпеки Василь Малюк.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану") посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Затримання колаборантів і зрадників в Україні

В Україні постійно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Так, була затримана група зрадників, які координували ракетні удари РФ по Дніпру. Останніми днями зрадників також затримували в Одеській та Кіровоградській областях.

Загалом з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Служба безпеки України розпочала більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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