Курирував діяльність групи глава радикального проросійського руху "SERB".

Співробітники СБУ заарештувавши групу зрадників, які координують ракетні удари РФ по Дніпру: колаборантами виявилися сім місцевих жителів, які приєдналися до розвідувальної мережі Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Як зазначила прес-служба Офісу генпрокурора, координував діяльність групи глава радикального проросійського руху "SERB". Саме йому колаборанти передавали дані про розташування об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури міста, які потім окупанти використовували для ударів по Дніпру.

Також вони зливали фото і відео локації української ППО, військових штабів, транспортних розв'язок й ділилися інформацією про особистісний склад ЗСУ.

Відео дня

Наразі всіх членів групи вже затримали. Їм повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Ведеться досудове розслідування.

Ракетний теракт по Дніпру

Буквально 14 січня окупанти здійснили кривавий теракт проти українського народу, зруйнувавши житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі ракетою Х-22.

Черговий воєнний злочин з боку РФ станом на 19 січня забрав життя 46 українців. Ще 80 людей були поранені. На цей час впізнання жертв триває.

Офіційно Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила про завершення пошукових робіт на місці завалів 17 січня, о 13:00. Тоді повідомлялося про 44 загиблих, проте з кожним днем ця смертельна статистика збільшується.

Вас також можуть зацікавити новини: