Він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону.

У Сумах затримали агента ФСБ РФ, який отримав від ворога завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила Служба безпеки України. У разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів.

Зазначається, що співробітники СБУ завадили цим намірам – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.

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За даними слідства, зрадником виявився житель обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Зловмисник погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду. Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Крім того, він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його "послуги" криптовалютою. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ситуація у Сумській області під час війни

РФ з початку повномасштабної війни постійно обстрілює Сумську область, є руйнування, постраждалі та жертви. Так, 19 січня Дмитро Живицький повідомив, що супротивники з мінометів обстріляли Краснопільську громаду, вибухнули вісім мін. Крім того, вороги з безпілотника скинули вибухівку на прикордонні території регіону.

21 січня українські військові завадили російській диверсійно-розвідувальній групі з шести осіб прорватись на Сумщину.

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