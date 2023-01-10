Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Служба безпеки України розпочала більше ніж 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.

Як зазначили в прес-центрі СБУ, понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

"За цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, було викрито і затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.

"Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста", – розповіли в СБУ.

В Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

"Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців", – розповіли провоохоронці.

В Миколаєві викрили екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури, який добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України і передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ. Виявляли шпигунів також у Хмельницькому та на Волині.

"За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", – запевнили в спецслужбі.

Колаборанти в Україні - статистика

Верховна Рада ухвалила закон щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 3 березня. Вже 15 березня закон набрав чинності.

10 листопада в СБУ озвучили статистику щодо кількості осіб, щодо яких було відкрито провадження за статтею 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, з початку повномасштабної агресії РФ і до початку листопада СБУ викрила понад 700 таких осіб, кримінальні провадження щодо 268 колаборантів вже були передані до суду.

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