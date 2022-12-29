Монумент мають передати до Одеського художнього музею.

В Одесі демонтували пам'ятник "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, 28 грудня відбулася історична подія - нарешті пам'ятник російській імператриці демонтовано.

"Спасибі жителям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні. Спасибі депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили вірне рішення", - зазначив Марченко.

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Вранці на спорожнілому постаменті замість пам'ятника на честь російської імператриці одесити вже могли бачити український прапор.

Подальша доля пам'ятника Катерині

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Згідно з рішенням, статую мають передати Одеському художньому музею. Крім того, чотири інші скульптури пам'ятника "засновникам Одеси", які є музейними предметами державної частини Музейного фонду України і знаходяться на обліку комунальної установи "Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. А.в. Блещунова", теж демонтують і передадуть в музей.

У майбутньому планується, що скульптурну композицію, яка тепер стоїть на Катерининській площі, перенесуть до спеціальної тематичної зони, облаштованої в парку ім. Савицького, який у минулому називався ім. Ленінського комсомолу. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в цьому парку буде створено парк радянського та імперського минулого.

28 грудня в Одесі почалися підготовчі роботи з демонтажу монумента.

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