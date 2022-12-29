Пам'ятник Катерині демонтовано / фото УНИАН

В Одесі демонтували пам'ятник "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, 28 грудня відбулася історична подія - нарешті пам'ятник російській імператриці демонтовано.

"Спасибі жителям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні. Спасибі депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили вірне рішення", - зазначив Марченко.

Відео дня

Вранці на спорожнілому постаменті замість пам'ятника на честь російської імператриці одесити вже могли бачити український прапор.

t.me/dumskaya_net/

Подальша доля пам'ятника Катерині

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Згідно з рішенням, статую мають передати Одеському художньому музею. Крім того, чотири інші скульптури пам'ятника "засновникам Одеси", які є музейними предметами державної частини Музейного фонду України і знаходяться на обліку комунальної установи "Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. А.в. Блещунова", теж демонтують і передадуть в музей.

У майбутньому планується, що скульптурну композицію, яка тепер стоїть на Катерининській площі, перенесуть до спеціальної тематичної зони, облаштованої в парку ім. Савицького, який у минулому називався ім. Ленінського комсомолу. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в цьому парку буде створено парк радянського та імперського минулого.

28 грудня в Одесі почалися підготовчі роботи з демонтажу монумента.

Вас також можуть зацікавити новини: