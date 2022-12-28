На площі біля пам'ятника багато правоохоронців.

В Одесі почали розбирати паркан навколо пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя російської імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до монумента, розташованого в центрі міста, прибула відповідна техніка, за допомогою якої почали розбирати високий паркан.

Проїзд на площу перекрито, також обмежено пересування нею. Біля монумента перебуває багато правоохоронців.

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Демонтаж пам'ятника імператриці Катерини II

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Згідно з рішенням, статую імператриці повинні передати Одеському художньому музею.

Крім того, чотири інші скульптури пам’ятника "Засновникам Одеси" теж демонтують. Їх передадуть до "Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова".

У майбутньому планується, що скульптурну композицію, яка наразі стоїть на Катерининській площі, перенесуть до спеціальної тематичної зони, облаштованої у парку ім. Савицького, який в минулому мав назву ім. Ленінського комсомолу. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у цьому парку буде створено парк радянського та імперського минулого.

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