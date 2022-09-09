Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії уродженця Одещини було взято в полон.

В Одесі до 15 років ув’язнення засуджено гранатометника терористичної організації "ДНР".

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що у травні 2014 року уродженець Одещини приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

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У подальшому, з 24 лютого 2022 року, зрадник, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11-го окремого мотострілецького полку "ДНР", брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ на території Донецької області.

Зокрема, він протистояв ЗСУ у населених пунктах Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове.

"При цьому він брав участь у зайнятті і окупації цих населених пунктів. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон. Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів", - йдеться у повідомленні.

Його визнано винним та засуджено за участь у терористичній організації та державну зраду (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

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