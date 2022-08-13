Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Telegram-канал.

Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка збирала та поширювала дані про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури столиці.

Як повідомляє прес-служба СБУ, жінка має антиукраїнську позицію.

Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Telegram-канал.

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби поширити чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 114-2 "Несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України" Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння до України. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування закордонних озброєнь.

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