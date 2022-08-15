Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів.

Служба безпеки України затрималаагента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

Як йдеться у повідомленні СБУ, у своїх "доповідях" російський агент надавав точні координати об’єктів оборони на карті; детально описував стан об’єкту, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію.

Також він інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення і вказував кількість облаштованих укріплень.

Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

"Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів", - зазначили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала Збройним силам понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.

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