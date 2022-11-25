До облаштування тематичної зони пам’ятник після демонтажу перенесуть до тимчасового місця зберігання.

В Одесі пам’ятник полководцю Олександру Суворову планують перенести у парк Савицького. Монумент, який встановлено на початку проспекту Добровольського в Суворовському районі міста, хочуть демонтувати та перемістити до спеціальної тематичної зони.

У проекті рішення, затвердженого виконкомом Одеської міської ради, йдеться про те, що до облаштування цієї тематичної зони у Савицькому парку пам’ятник після демонтажу перенесуть до тимчасового місця зберігання – на складську територію комунального підприємства "Сервісний центр".

Скульптурну композицію планують демонтувати, враховуючи роз’яснення Міністерства культури та інформаційної політики та Українського інституту національної пам’яті стосовно чинних на сьогодні процедур демонтажу пам’ятників комуністичним та російським діячам тощо. Крім того, виконком посилається на рекомендації Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму щодо позбавлення публічного простору Одеси від маркерів русифікації. Передбачається, що питання буде розглянуто на найближчій сесії міської ради.

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Дерусифікація в Україні

По всій країні активно перейменовують вулиці, які до цього носили назви росіян. У рамках дерусифікації також демонтують пам'ятники діячам РФ.

Так, у Києві дерусифікували ще одну вулицю, яку до цього назвали на честь російського письменника Іллі Еренбурга. Її перейменували на честь української співачки, народної артистки України Лілії Лобанової.

А в Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну. Погруддя можуть помістити в музей чи перенести в інший простір в Харкові.

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