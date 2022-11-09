Погруддя можуть помістити в музей чи перенести в інший простір в Харкові.

Погруддя російського поета Олександра Пушкіна на Театральній площі в Харкові демонтоване.

Його подальшу долю вирішуватимуть після перемоги демократичним шляхом, сповістили у Харківській міськраді.

"Харків є одним з найбільш постраждалих міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", – йдеться в повідомленні.

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В мерії наголосили, що є кілька варіантів того, що буде з пам’ятником в майбутньому. Погруддя можуть помістити в музей чи перенести в інший простір в Харкові.

"Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни", – наголосили в міськраді.

Дерусифікація в Україні

З початком повномасштабної війни в Україні посилилася тенденція відмовлятися від того, що пов’язує з країною-агресором Росією, яка розв'язала криваву війну.

В українських містах масово перейменовують вулиці, названі на честь російських діячів, зносять радянські пам'ятники.

Водночас інколи питання щодо перейменувань вулиць і демонтажу пам’ятників викликає дискусії. Зокрема, точаться суперечки щодо знесення пам’ятника імператриці Катерині II в Одесі. Остаточне рішення мають прийняти на наступній сесії міськради. Після кількох акцій із закликом демонтувати монумент пам’ятник закрили дерев’яним парканом.

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