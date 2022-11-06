Остаточно рішення щодо долі пам’ятника буде ухвалювати сесія міськради, яка запланована на кінець листопада.

В Одесі навколо пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя Катерини II, поставили паркан.

Про це у Facebook повідомив активіст Дем'ян Ганул і оприлюднив відповідне фото та коментар. Він також запропонував кілька жартівливих варіантів стосовно того, що розміщено за огорожею - "портал в Росію", відкриття МАФу з шаурмою, поки не демонтували монумент тощо.

У мерії міста повідомили, що процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено: більшість одеситів, які взяли участь у процедурі, підтримали ідею демонтажу вказаного пам'ятника з Катерининської площі. В цілому, в голосуванні з 1 млн жителів міста взяли участь 7 тис. 796 людей.

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"Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію Одеської міської ради, яка має повноваження ухвалити остаточне рішення щодо долі пам’ятника", - йдеться у повідомленні.

Планується, що засідання відбудеться наприкінці листопада.

Мер міста Генадій Труханов заявив, що звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення.

"Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм та чинного українського законодавства", - акцентує мер.

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Одесі завершено електронне опитування щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Найбільша кількість жителів Одеси проголосували за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці.

У мерії повідомили, що остаточне рішення про долю пам'ятника "Засновникам Одеси" прийматиме міська рада.

При опитуванні людям пропонували сім варіантів щодо долі монумента: демонтувати з нього імперські символи, демонтувати лише скульптуру Катерини II, знести пам'ятник повністю. Також пропонували відкласти розв'язання питання про долю пам'ятника до завершення воєнного стану, зберегти його на своєму місці без змін або зберегти на місці, доповнивши історичну інформацію про діяльність Катерини ІІ. Сьомий варіант – зберегти пам'ятник та перенести до спеціального меморіального парку чи музею.

До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести.

Довідка УНІАН. 2007 року в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – копію оригіналу, демонтованого більшовиками 1925 року. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.

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