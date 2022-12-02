Колишній співробітник Головного управління МВС України в Донецькій області звільнився з правоохоронних органів у 2014 році та перейшов на бік ворога.

В Одесі судитимуть екс-правоохоронця з Маріуполя, який катував українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, колишній співробітник ГУ МВС України в Донецькій області, який звільнився з правоохоронних органів у 2014 році, добровільно перейшов на бік ворога та вступив на службу до військового підрозділу ЗС РФ.

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Він обійняв посаду заступника так званого "коменданта – начальника гарнізону" окупаційних військ, який дислокувався на території смт Лазурне.

"До підпорядкування вказаної псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей екс-правоохоронець під позивним "Грек" схиляв до співпраці з окупаційною владою РФ представників українських держорганів та органів місцевого самоврядування, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області. Спільно з представниками російських збройних сил, спецслужб та правоохоронних органів він катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.

"Так, на початку квітня обвинувачений разом з військовими держави-агресора затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Тривалий час чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту", - розповіли у прокуратурі.

Від жертв вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих жителів, які можуть співпрацювати і надавати інформацію співробітникам СБУ.

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника ГУ МВС України в Донецькій області за фактами державної зради та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Херсон і частину Херсонської області минулого місяця.

Зрадники та колаборант в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в УКраїну СБУ та інші органи почали активно займатися виявленням колаборантів і зрадників. В даний час СБУ відпрацьовує храми і реркци УПЦ МП.

Крім цього, в Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на відеореєстратор позиції Сил оборони. Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

Служба безпеки України затримала в Києві агента Федеральної служби безпеки Росії, який прибув з Криму для підготовки диверсій.

На українсько-молдовському кордоні затримали іноземного прихильника агресії РФ, який намагався потрапити в Одеську область.

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