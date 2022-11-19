Правоохоронці виявили у телефоні іноземця пропагандистські матеріали, зокрема із зображенням ворожої символіки на підтримку російської армії.

На українсько-молдовському кордоні затримали іноземного прихильника агресії РФ, який намагався потрапити в Одеську область.

Як повідомляє Держприкордонслужба, у пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону (Одеська область) спільно зі співробітниками СБУ виявили громадянина Молдови – "шанувальника" російської влади.

"В результаті поглибленого огляду особистих речей 25-річного іноземця, який прямував на в'їзд в Україну, правоохоронці виявили в його мобільному телефоні матеріали проросійського пропагандистського характеру, зокрема із зображенням ворожої символіки на підтримку армії "визволителів" і знімки влади окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Іноземцю відмовили в пропуску через державний кордон і заборонили в'їзду на територію України.

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