За його словами, три павичі, два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та ослиця Даша обов'язково повернуться у Херсон.

Директор парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка", кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що він та його команда вивозили з Херсона єнота та інших тварин.

Він зазначив, що це тимчасова евакуація, і тварин обов'язково повернуть, повідомляє "Крим.Реалії".

"Зателефонували із Херсона. А я не знав, що в Херсоні є взагалі якийсь зоокуточок або зоопарк… Знав про Миколаївський зоопарк, часто бував там, і повз Херсон проїжджав. Але, виявляється, там є зоокуточок, де були улюблені херсонцями тварини. Дві вовчиці, ослиця Даша, а також у торговому центрі був зоокуточок, згорів… Ми негайно зібралися. Мене випустили під підписку. Ми повантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Шкодую про загибель тварин, серце розривається. Зараз вони у добрих умовах, у "Тайгані", – розповів Зубков.

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За словами бізнесмена зараз вивезені з Херсона єноти перебувають "на тимчасовому утриманні".

"Я поверну їх одразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша", – зазначив він.

Крадіжка єнота з Херсонського зоопарку

Як раніше повідомляв УНІАН, про крадіжку єнота повідомила якась російська пропагандистка Долгарьова. За словами жінки, її товариш-окупант при відступі з Херсона вкрав з місцевого зоопарку єнота.

Новина швидко розлетілася по соцмережах, викликавши шквал жартів і мемів. Зокрема, українці запропонували росіянам обміняти тварину на десять полонених.

Пізніше засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук заявив, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто солдат, а саме російське командування.

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