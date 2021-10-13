Канікули у школах міста почнуться 25 жовтня.

В Одесі через поширення COVID-19 школи з 18 жовтня переходять на дистанційну роботу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Вона пояснила, що таке рішення ухвалено з урахуванням погіршення в місті епідситуації по COVID-19. За її словами, майже 200 класів вже закриті на карантин за рекомендаціями Міносвіти.

"З 18 жовтня на тиждень рекомендується школам міста дистанційне навчання. З 25 жовтня по 29 жовтня включно - осінні канікули", - повідомила Буйневич.

Читайте такожОзвучено прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні до кінця жовтняЦя інформація бурхливо обговорюється в соціальних мережах. Зокрема, просять пояснити, навіщо вимагали прискорити вакцинацію співробітників навчальних закладів, якщо школи перевели на режим онлайн. Деякі припускають, що дітей відправляють додому через проблеми з опалювальним сезоном, але Буйневич це заперечує.

Одні користувачі соцмереж підтримують вищеназвану міру, інші - ні, в основному, це батьки учнів молодшої школи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти та науки рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня.

Раніше в Одеській області через велику кількість інфікованих COVID-19 було посилено карантин.

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Автор: Лариса Козова