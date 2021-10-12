Всього захворіли 14 дітей, які приїхали на відпочинок.

Фахівці з'ясували причину нового спалаху коронавірусу у таборі "Молода гвардія" в Одесі. COVID-19 виявили у 14 дітей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На думку фахівців, коронавірус завезли ззовні. При цьому співробітники табору не дотримувалися карантинних обмежень.

"Обставини, що сприяли виникненню групового захворювання - це занесення інфекції до закладу, а також недотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених нормативними директивними документами", - розповів головний санлікар регіону Віталій Гончаров.

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"На сьогодні семеро дітей під контролем. Спалах був виявлений відразу. Саме тому більше інфекції немає. Також більше немає хворих дітей", - підсумувала начальниця Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій.

Як раніше повідомляв УНІАН, у дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі зафіксовано новий спалах коронавірусу. Зараз захворювання підтвердили у 14 підлітків з Вінницької області.

Автор: Анастасія Горбачова