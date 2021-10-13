Разом з тим у Києві осінні канікули для школярів розпочнуться по плану, з 25 жовтня.

Міністерство освіти і науки рекомендує школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що за минулий тиждень захворюваність на COVID-19 по всій території України стрімко зросла.

"Відповідно до рішення Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і пропозиції МОЗ, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня", - написав він.

За словами Шкарлета, у своєму листі МОН також звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладні заходи для збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

Міністр додав, що структура і тривалість навчального року визначається виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти.

"А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН", - підкреслив він.

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Додамо, що відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у:

Харкові,

Вінниці,

Хмельницькому,

Івано-Франківську,

Херсоні,

Кропивницькому,

Сумах.

Осінні канікули у школах Києва: що відомо

Діти в усіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня, заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський. Як інформує прес-служба КМДА, за словами Мондриївського, причин для дострокового початку канікул немає.

"Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – прокоментував Мондриївський.

Він також зазначив, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, у місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Мондриївський додав, що такий крок – це, в першу чергу, турбота про організацію якісного освітнього процесу для школярів та підтримка тих родин, де у батьків немає можливості залишати дітей вдома через необхідність ходити на роботу.

У КМДА нагадали при цьому, що, відповідно до рішення Кабміну, освітній процес не має зупинятися навіть у тих регіонах, які потрапили до червоної зони, але за умови 100 відсоткової вакцинації працівників закладу освіти.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало дострокові канікули для школярів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала їхню пропозицію звернутися в установленому порядку до обласних та Київській міській держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

"Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Довідка УНІАН. Міносвіти та науки рекомендувало у цьому навчальному році провести осінні канікули з 25 по 31 жовтня.

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Автор: Антоніна Доломанжи