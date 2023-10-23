Втім, наразі планується розгорути ще понад 2 тисячі нових укриттів.

20% укриттів в Україні не можуть бути використані за призначенням через їхній стан.

Про це східноєвропейському бюро Report повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. За його словами, такого висновку рятувальник після перерахунків укриттів.

Наразі фонд об'єктів цивільної оборони налічує 61 803 укриття. До кінця року мають бути готові ще 2 956 об'єктів.

Відео дня

"Ми регулярно проводимо аудити та стежимо за перебігом робіт. Крім того, Служба з надзвичайних ситуацій проводить переоблік існуючих будівель, тому показник може зменшитися. Деякі укриття були визнані непридатними. Продовжуються роботи з реконструкції, оновлення та розгортання укриттів", - сказав заступник міністра.

Ткаченко наголосив, що наразі фонд задовольняє потреби близько 50% всього населення України.

Укриття в Україні - останні новини

Нагадаємо, що у Києві придатними до використання визнані 65% укриттів. Ще 21% можуть бути такими за умови належного облаштування.

Нещодавно країну сколихнуло кілька трагічних ситуацій, коли під час атаки окупантів люди не змогли потрапити в укриття. З початку повномасштабного вторгнення кияни та мешканці інших міст скаржилися на масові випадки закриття укриттів під час повітряних тривог. Розголосу ситуація набула після трагедія, яка сталася у столиці в ніч на 1 червня. Тоді люди не змогли потрапити до укриття однієї з лікарень, бо двері були зачинені. Тоді біля будівлі поліклініки загинуло троє людей - дві жінки та дівчинка.

Після атаки по Львову ракетами "Калібр" на початку липня правоохоронці отримали повідомлення про щонайменше 10 закритих укриттів. Було відкрите кримінальне провадження. Внаслідок тієї атаки загинули 10 людей. Це була найбільша атака на Львів від початку російського вторгнення. Після загибелі людей мер Львова Андрій Садовий заборонив закривати укриття.

Вас також можуть зацікавити новини: