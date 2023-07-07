Наразі відомо про 10 загиблих внаслідок ракетного удару російських загарбників.

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Львову зросла.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, станом на ранок п'ятниці, 7 липня, з-під завалів житлового будинку, пошкодженого уламками російської ракети, дістали тіла 9 жертв.

"Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини). Рятувально-пошукові роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 7:54. Мер Андрій Садовий повідомив, що рятувальники знайшли тіло десятої жертви - це жінка.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", - повідомив він.

Удар по Львову 6 липня - що відомо

Вночі 6 липня у Львові пролунали кілька гучних вибухів. Згодом стало відомо, що уламки російської ракети впали на житловий будинок.

У Львівській ОВА повідомили, що три ракети влучили по Львову. Було зруйновано одну з підстанцій та житловий будинок. Внаслідок атаки поранені десятки людей, є загиблі.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що спочатку "Калібри" летіли в напрямку Києва, але потім різко звернули на Львів. Вранці в Повітряних силах ЗСУ заявили, що вдалося знищити 7 з 10 ракет, що їх запустили росіяни.

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