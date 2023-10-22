Росіяни обстріляли Харківській інноваційний термінал "Нової пошти".

Під час удару РФ по терміналу "Нової пошти" у Харківській області у будівлі перебували десятки людей. Для встановлення осіб кількох загиблих знадобиться ДНК-експертиза.

Про це повідомив "Суспільне Харків" начальник відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції Михайло Цап. Зараз на місці ворожої атаки працюють слідчі поліції. Також залучено криміналістичну та ДНК-лабораторії.

"Під час удару там перебували десятки людей. Масштаби руйнування значні, пожежа була на площі близько 300 кв. м, є пошкоджені авто", – сказав Цап, наголосивши, що термінал є цивільним обєктом.

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Тим часом у прес-службі "Нової пошти" заявили, що ракета влучила в Харківській інноваційний термінал.

"Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо – кожному", – йдеться у повідомленні.

У компаніїї також зазначили, що неділю, 22 жовтня, оголошують днем жалоби: "Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні".

Удар по терміналу пошти на Харківщині

21 жовтня, російські окупанти завдали удару по Харківській області. Згодом президент Зеленський повідомив, що окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" у Харківській області.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про щонайменше 6 загиблих та 14 поранених. Пізніше він уточнив, що постраждалі від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми. Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, ще семеро – у тяжкому стані.

Росіяни вдарили по терміналу щонайменше двома ракетами С-300. Триває розбір завалів.

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