Засуджений є громадянином України – жителем Донеччини, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

На Івано-Франківщині до 15 років позбавлення волі заочно засуджено найманця російської приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, в порядку спеціального судового провадження (за відсутності обвинуваченого) за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності непередбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України) засуджено громадянина України.

Чоловіку призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

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"Прокурори в суді довели, що засуджений у 2014 році, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, перейшов на бік ворога, добровільно вступив на військову службу до незаконного воєнізованого формування так званого "1 взводу 2 роти 2 батальйону 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР", у складі якого неодноразово проходив бойову підготовку на полігонах м. Горлівка Донецької області", - розповіли у прокуратурі.

Також було встановлено, що чоловік брав активну участь у діяльності терористичної організації "ДНР", а потім – ПВК "Вагнер".

Оскільки обвинувачений перебуває на непідконтрольній території України, строк відбування покарання рахуватиметься з моменту фактичного затримання.

У Офісі генерального прокурора УНІАН уточнили, що йдеться про жителя міста Харцизьк Донецької області.

Участь ПВК "Вагнер" у війні Росії проти України

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" воюють на боці Росії у війні проти України, зокрема, на Донеччині. Особливо активну участь вони брали у захопленні міста Бахмут, зазнаючи величезних втрат.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 1 червня основна частина "вагнерівців" вийшла з Бахмута в тил. Їм на заміну зайшли регулярні війська РФ.

Пізніше лідер "вагнерівців" натякнув на те, що може вивести своїх найманців з України.

Варто зазначити, що між Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу триває протистояння. Ватажок найманців неодноразово звинувачував Міноборони у тому, що воно не забезпечує боєприпасами та намагається знищити його вояк.

Нещодавно Шойгу захотів підпорядкувати собі найманців, зобов'язавши всі російські "добровольчі підрозділи", які воюють в Україні, підписати контракти з Міноборони. У відповідь на це Пригожин заявив, що "Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями" і відмовився від підписання контрактів. Також він запропонував взяти до своїх лав ті формування, які не захочуть підписувати контракт з МО РФ.

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