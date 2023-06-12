До нього нібито вже звернулися інші найманці.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що візьме до своїх лав формування, які не хочуть підписувати контракт з Міноборони Російської Федерації.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що якісь "добровольчі підрозділи", які не бажають офіційно вести службу в лавах армії Російської Федерації, вже звертаються до "вагнерівців" з таким запитом.

"Ми їх беремо в свої ряди окремими штурмовими загонами і вбудовуємо в нашу загальну систему управління, в якій ми їх прикриваємо артилерією, авіацією, даємо розвіддані і все, що необхідно. Немає ніякої проблеми у взаємодії з добровольчими підрозділами, які вступають до лав ПВК "Вагнер" і хочуть знаходиться в єдиному колективі", - написав Пригожин.

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Найманців змушують підписати контракт з Міноборони - що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким, всі російські "добровольчі підрозділи" повинні до 1 липня укласти контракти з міністерством, щоб отримати "необхідний правовий статус".

Пригожин, коментуючи це, заявив, що не підписуватиме контракт, оскільки накази Шойгу не поширюються на них.

Вчора стало відомо, що цей контракт підписали чеченські добровольці із загону "Ахмат".

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