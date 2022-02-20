Нині існують обмеження за віком: бійцем тероборони може бути людина віком від 18 до 60 років.

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

Він розповів, що не всі охочі можуть потрапити до Сил тероборони, оскільки не проходять за віком. Тож розмірковують над підняттям граничного віку резервістів, наприклад, до 70 років.

"Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70", – сказав Собко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 мільйонів осіб для захисту країни в разі нового вторгнення російських військ.

Згідно з опитуванням Українського інституту майбутнього, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вступити 56% українців.

Нагадаємо, на тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

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