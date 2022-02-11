Офіцер нагадав, що всі роки війни на Сході український бізнес - незмінний і незамінний партнер Збройних Сил України.

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко звернувся до підприємців та закликав до нового партнерства — формування потужного резерву територіальної оборони на тлі загрози російського вторгнення.

Відповідний заклик Собко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Як офіцер Сил територіальної оборони Збройних Сил України звертаюся до підприємців із закликом до нового партнерства — формування разом із нами потужного резерву територіальної оборони", - наголосив він.

Офіцер нагадав, що резервісти - люди, які отримують знання і навички того, як захистити себе, громаду, свій дім і бізнес в умовах надзвичайних ситуацій.

"Резервісти — це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше ставатиме таких людей, тим меншим буде бажання Росії посягати на наші території", - заявив Собко.

Він висловив переконання, що підприємці-роботодавці підтримуватимуть працівників, які вступатимуть в резерв ТРО.

"Це, в першу чергу, стосується збереження робочого місця та повної заробітної плати за працівником, який братиме участь у тренуваннях та зборах. Але також – промоція вступу до лав Територіальної оборони для захисту наших осель", - додав заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

На тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.