За словами військового, такі мобілізовані лише забирають ресурси армії.

Через поповнення від ТЦК до ЗСУ потрапляють люди з серйозними хворобами, розладами та залежностями, які даремно витрачають ресурси держави та армії.

Про це заявив військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов у ефірі Ранок.LIVE. "Поповнення, яке ТЦК надсилає, іноді викликає дуже багато запитань в нас. Ти їдеш на поповнення, дивишся кого тобі пропонують. А кого ти там візьмеш? Ну насправді хтось явний наркоман, хтось "аватар", його заносити треба до автобусу. Хтось хворий, і він прийшов сюди з купою документів, щоб відразу з частини піти з ними на шпиталь, і його за півроку спишуть. Навіщо він тут потрібен?" - сказав Сазонов.

Він підкреслив, що мобілізація таких громадян є великим тягарем на бюджет країни. До того ж, забезпечувати військового так чи інакше потрібно, навіть якщо його незабаром спишуть.

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"Його треба привести, десь поселити, весь час годувати, платити йому заробітну плату, забезпечити формою, броніками, автоматами, витрачати на нього час, сили, ресурси, діловод заповнює на нього купу паперів. Тобто, купа людей займається його обслуговуванням, а він прийде сюди, піде на шпиталь і за півроку його спишуть. Або він не може протверезіти, або безнадійно хворий. Нащо нам такі потрібні? Він не буде бійцем", - пояснив військовий.

Робота ТЦК

У Верховній Раді пропонують впровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК і військово-лікарських комісій за порушення порядку призову громадян на військову службу та порушення порядку проведення медичного огляду. Відповідний законопроект під номером 12442 вже внесено на розгляд парламенту.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що передбачається кримінальна відповідальність для двох категорій посадовців: голів та членів військово-лікарських комісій за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи); посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за порушення порядку призову громадян на військову службу.

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