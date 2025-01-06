Тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства.

У ситуації з мобілізацією заброньованого працівника демобілізувати його неможливо.

Про це у Telegram-каналі написав Олександр Федієнко, депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто, тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований", - зазначив він.

Відео дня

Депутат додав, що є "приписка, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки діє в межах чинного законодавства".

"Проблематика цієї історії в тому, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А система бронювання - довіру від підприємств, які в межах законодавства бронюють критично важливих працівників", - наголосив Федієнко.

Так, зауважив він, "ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації".

Бронювання від мобілізації

Наприкінці грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого.

Це стосувалося бронювань, які були чинними на 19 грудня та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення було пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи державних реєстрів через кібератаку.

Згодом на порталі "Дія" запустили анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. "Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому - онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", - йшлося у повідомленні прес-служби "Дії".

Вас також можуть зацікавити новини: