Укрпошта долучається до сервісу, встановивши єдину ціну доставки у будь-яку країну світу - $6 та 10 грн ПДВ.

Громадяни України за кордоном отримають сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС), яке долучило національного поштового оператора Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень.

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Планується, що новий сервіс доставки паспортів запрацює вже у вересні. Наразі МЗС та Укрпошта визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього $6 та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику", - інформує МЗС.

Українці за кордоном: новини

За даними Центру економічної стратегії, на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебувало 4,9 млн українців.

У липні МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном - додалися 24 установи у 20 країнах. Загалом мережа тепер включає 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

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