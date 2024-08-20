Ті, хто воювали за Україну, матимуть спрощені умови для набуття громадянства.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. За ухвалення законопроєкту з реєстраційним номером 9585 в цілому проголосувало 315 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначалося, що з початком російсько-української війни багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну зі зброєю в руках. Цією можливістю скористалися сотні іноземців, зокрема громадяни Російської Федерації, Грузії.

Після припинення контракту про проходження військової служби такі іноземці за наявності підстав мають право на отримання дозволу на імміграцію або набуття громадянства України. Але для цього потрібно мати дійсний паспортний документ іноземця. Якщо ж строк його дії закінчився, то такі люди не можуть звернутися до компетентних органів, зокрема, в Росії, бо в разі повернення їм загрожують тюремні строки та навіть смертна кара.

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Тому нині ухваленим законом передбачена можливість отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, а також можливість отримання посвідок на тимчасове проживання іноземцями та особами без громадянства, залученими до захисту України у складі Сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, урегулювати свій правовий статус перебування на території України.

Крім того, члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Водночас громадяни Російської Федерації та громадяни Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України, зобов’язані будуть подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації буде відновлено через рік після припинення або скасування воєнного стану. Але це не стосується таких категорій росіян:

які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, їх подружжя;

які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, у тому числі які нагороджені державною нагородою України, їх подружжя;

які розірвали контракт про проходження служби за станом здоров’я;

які були залучені до захисту України у складі Сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади, їх подружжя;

неповнолітні діти, які мають законні підстави для набуття громадянства України.

Набуття громадянства України іноземцями

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України (№11469).

У законопроекті, зокрема йдеться про те, у яких випадках допускається множинність громадянства (підданства).

Так, множинне громадянство не допускається у випадку оформлення набуття громадянства України щодо особи, яка перебуває у громадянстві РФ.

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