Загалом мережа тепер включає 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

З 15 липня суттєво розширено доступ українців до консульських послуг за кордоном - додалися 24 установи у 20 країнах. Як зауважують у Міністерстві закордонних справ України, перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, збільшився від сьогодні майже вдвічі.

"Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно. Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу", - інформує МЗС.

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу); витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).

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Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та здійснюватимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів Реєстру.

Над розширенням мережі працювали МЗС України та Міністерство юстиції України. Було проведено технічну та організаційну роботу з оновлення та модернізації програмних систем, а також підготовки кваліфікованого персоналу.

"Міністерство закордонних справ продовжить роботу над спрощенням доступу до консульських послуг за кордоном і підключенням до згаданого реєстру всіх закордонних дипломатичних установ до першої половини наступного року", - зазначено у повідомленні.

Дипломатична підтримка українців за кордоном

Як повідомляв УНІАН, під час повномасштабної війни в Україні у чотирьох країнах став доступний український державний сервіс "Документ".

В червні 2023 р. Кабінет міністрів ухвалив рішення надати Державній міграційній службі, її територіальним органам (підрозділам), закордонним дипломатичним установам безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це дозволило спростити процедуру оформлення паспортних документів для українців.

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