Російські пропагандисти придумали фейки й запустили у Facebook рекламну кампанію проти президента і головнокомандувача ЗСУ.

Росіяни продовжують здійснювати в соцмережах інформаційно-психологічні операції. Зокрема, країна-терористка розповсюджує вкиди щодо нібито "протистояння" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій. Зокрема, російські пропагандисти придумали фейки й запустили у Facebook рекламну кампанію про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента.

"Рекламну кампанію запустили зі сторінки у Facebook під назвою Active join. За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 29 квітня (скрін 3), у той же день створили фейкову сторінку (скрін 2). Станом на зараз вона не заблокована і всі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook, але сама сторінка порожня", - йдеться в повідомленні.

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У Страткомі зазначають, що росіяни вже не вперше намагаються публічно "посварити" Зеленського і Залужного, аби спровокувати панічні настрої серед українців.

Російська пропаганда - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони попередили, що російські окупанти здійснюють чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), поширюючи фейкові цифри щодо втрат України у боях за Бахмут. Метою росіян є формування недовіри до рішень військового керівництва України.

У березні Стратком попереджав, що росіяни запустили фейк про перепродаж західної допомоги українцями. Росіяни поставили на рекламу текст начебто іноземних видань, у якому йдеться про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні. У пості пропагандисти стверджують, що українські спекулянти накручують ціни та виставляють на продаж допомогу, яку надсилає Захід.

Також стало відомо, що російська пропаганда створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах та месенджерах для поширення своїх наративів.

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