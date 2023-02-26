Проект постанови вже готовий, тепер його повинні узгодити і винести на Кабмін.

В Україні змінять правила отримання виплат по протезуванню для військових. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що планується, що для отримання коштів більше не буде необхідності доводити інвалідність або отримувати висновок військово-лікарської комісії.

"Кожен громадянин України, який потребує протезування, має право на безкоштовний протез. Що стосується військових. Ми забрали у них необхідність доводити інвалідність, щоб отримати протез. Достатньо висновку лікарсько-консультативної комісії в самій лікарні, що такий протез потрібен", – зазначила Жолнович в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, є нюанс, який стосується вартості протеза, тому що для військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи країну, вона множиться на три. І для отримання коштів, необхідних на протезування, потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

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"І ось сьогодні ми під головуванням прем'єра розглядали це питання. На жаль, бюрократія цих ВЛК побудована таким чином, що важко отримувати цей висновок, тому що потрібно отримувати первинні паперові документи від командирів, а вони на передовій. Зараз ми підготували зміни до постанови. Ми просто приберемо всі вимоги", – підкреслила Жолнович.

Глава Мінсоцполітики додала, що отримання виплати з протезування буде максимально спрощено. Тепер українським військовослужбовцям, які потребують протезування, не потрібно буде отримувати довідку про інвалідність або ходити за довідками з ВВК.

"Просто достатньо лікарського висновку, що людина потребує протезу. Проект постанови ми вже розробили, але є процедура його узгодження іншими органами влади і винесення на Кабмін. Думаю, що два, максимум три тижні, і він буде прийнятий", – резюмувала Жолнович.

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