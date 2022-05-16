Також родичі добровольців, які до війни були підприємцями, отримуватимуть кошти на ведення бізнесу.

Родичі добровольців, які до війни були підприємцями, отримуватимуть кошти на ведення бізнесу.

Про це міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що родичі добровольців, які до війни займалися бізнесом, а потім пішли воювати, зможуть отримувати кошти на ведення бізнесу. Проект такого механізму компенсацій наразі розробляється.

Також Лапутіна зазначила, що тривають переговори щодо протезування поранених на війні українських військових у закордонних медзакладах.

"Мінветеранів, ми також говорили про це з нашими міжнародними партнерами, щоб організувати лікування й особливо протезування тих, хто зараз цього потребує нагально, за кордоном в тому числі", - сказала вона.

Лапутіна також повідомила, що ухвалені Кабміном зміни до відповідних підзаконних актів дозволять постраждалим українським бійцям отримувати психологічну допомогу одночасно із лікуванням поранень. Раніше етап психологічної допомоги розпочинався тільки після виписки з медзакладів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство ветеранів працює над розв'язанням питання щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які не встигли офіційно оформитись та не можуть офіційно підтвердити участь бойових діях з 24 лютого.

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