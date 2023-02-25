Це вже друга меморіальна дошка для військового / фото heroipto.lviv.ua

У Києві вшанували пам’ять Героя України Віталія Скакуна. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, у його честь встановили пам’ятну дошку на Аскольдовій могилі.

Зазначається, що військовий ціною власного життя 24 лютого минулого року підірвав міст, чим значно уповільнив просування ворога та дозволив побратимам організувати оборону.

Віталій Скакун / фото t.me/GeneralStaffZSU

У Генштабі додали, що про Віталія будуть пам’ятати і надалі:

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"Пам'ять про воїна не вмре, зокрема, на честь Героя України Віталія Скакуна названі вулиці в Києві, Бережанах та Мукачеві", - йдеться у зверненні ГШ.

Окрім цього у Празі, неподалік посольства Російської Федерації, є міст імені Віталія Скакуна. Також 1 лютого була відкрита меморіальна дошка Герою України у стінах його Альма-матер – у Вищому професійному училищі номер 20 у Львові.

Віталій Скакун є уродженцем міста Бережани Тернопільської області.

Деталі подвигу Віталія Скакуна

Як повідомляв УНІАН 25 лютого 2022 року, щоб зупинити просування з Криму російської танкової колони, командування українських військ ухвалило рішення про підрив автомобільного мосту у Генічеську на Херсонщині. Це завдання виконав 25-річний Віталій Скакун.

Український військовий був сапером інженерно-саперного відділення окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

26 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Скакуну звання Героя України.

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