Віталій Скакун у перший день повномасштабного вторгнення поклав життя, сповільнивши наступ окупантів.

У Києві вшанували пам’ять Героя України Віталія Скакуна. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, у його честь встановили пам’ятну дошку на Аскольдовій могилі.

Зазначається, що військовий ціною власного життя 24 лютого минулого року підірвав міст, чим значно уповільнив просування ворога та дозволив побратимам організувати оборону.

У Генштабі додали, що про Віталія будуть пам’ятати і надалі:

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"Пам'ять про воїна не вмре, зокрема, на честь Героя України Віталія Скакуна названі вулиці в Києві, Бережанах та Мукачеві", - йдеться у зверненні ГШ.

Окрім цього у Празі, неподалік посольства Російської Федерації, є міст імені Віталія Скакуна. Також 1 лютого була відкрита меморіальна дошка Герою України у стінах його Альма-матер – у Вищому професійному училищі номер 20 у Львові.

Віталій Скакун є уродженцем міста Бережани Тернопільської області.

Деталі подвигу Віталія Скакуна

Як повідомляв УНІАН 25 лютого 2022 року, щоб зупинити просування з Криму російської танкової колони, командування українських військ ухвалило рішення про підрив автомобільного мосту у Генічеську на Херсонщині. Це завдання виконав 25-річний Віталій Скакун.

Український військовий був сапером інженерно-саперного відділення окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

26 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Скакуну звання Героя України.

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