У Києві вшанували пам’ять Героя України Віталія Скакуна. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, у його честь встановили пам’ятну дошку на Аскольдовій могилі.
Зазначається, що військовий ціною власного життя 24 лютого минулого року підірвав міст, чим значно уповільнив просування ворога та дозволив побратимам організувати оборону.
У Генштабі додали, що про Віталія будуть пам’ятати і надалі:
"Пам'ять про воїна не вмре, зокрема, на честь Героя України Віталія Скакуна названі вулиці в Києві, Бережанах та Мукачеві", - йдеться у зверненні ГШ.
Окрім цього у Празі, неподалік посольства Російської Федерації, є міст імені Віталія Скакуна. Також 1 лютого була відкрита меморіальна дошка Герою України у стінах його Альма-матер – у Вищому професійному училищі номер 20 у Львові.
Віталій Скакун є уродженцем міста Бережани Тернопільської області.
Деталі подвигу Віталія Скакуна
Як повідомляв УНІАН 25 лютого 2022 року, щоб зупинити просування з Криму російської танкової колони, командування українських військ ухвалило рішення про підрив автомобільного мосту у Генічеську на Херсонщині. Це завдання виконав 25-річний Віталій Скакун.
Український військовий був сапером інженерно-саперного відділення окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
26 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Скакуну звання Героя України.