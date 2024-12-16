В Україні створили альтернативу МСЕК: туди увійшли майже 300 лікарень (карта)

Заклади відбирались за критерієм наближеності - так, щоб бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах.

Міністерство охорони здоров'я створило команди з оцінювання функціонування осіб, які мають замінити МСЕК. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Визначено перелік лікарень, в яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. На зараз до нього увійшли 286 закладів охорони здоров’я. Вони відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг і охоплюють усі регіони країни. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність", - зазначили у міністерстві.

Зазначається, що заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближеності - так, щоб бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах. Більшість лікарень вже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання: це понад 4300 лікарів, які працюватимуть в експертних командах, тоді як у МСЕК працювало майже 1300.

Відео дня

1348 експертних команд сформовано за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична. Вони працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, пояснила:

"Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність у прийнятті рішень експертними командами. У ній буде фіксуватися кожна дія і кожен документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її з ЕСОЗ, щоб іще полегшити роботу лікарям."

У МОЗ також повідомили, що протягом грудня справи, що мали бути розглянутими в 2025-му або наприкінці поточного року, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами.

Реформа МСЕК в Україні

Раніше робота МСЕК була дискредитована численними виявленими порушеннями та корупцією, наданням фіктивної інвалідності. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський у жовтні скликав засідання РНБО, на якому було прийнято рішення ліквідувати МСЕК.

4 листопада Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено реформу Медико-соціальних експертних комісій.

Вас також можуть зацікавити новини: